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Bakan Yardımcısı Boyraz, Muğla'daki UFEST Gençlik Festivaline Katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Muğla'daki gençlik festivali UFEST'te ulaşım vizyonunu paylaştı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 19:24
Bakan Yardımcısı Boyraz, Muğla'daki UFEST Gençlik Festivaline Katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Muğla'da düzenlenen ve ulaşımın eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturan UFEST gençlik festivaline katıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ndeki etkinlikte, Atatürk Kongre Merkezi'nde gençlerle buluşarak önemli bir konferans verdi.

Boyraz, 'Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu' başlıklı konferansında bakanlığın yaptığı yatırımlar ve devam eden projelere dair slayt ve videolar eşliğinde bilgiler sundu. Katılımcılara, Türkiye'nin coğrafi önemini vurgulayarak, "Dünya haritasını göstersek, herkesin göz kapalı Türkiye'yi göstereceğini biliyorum. Ülkemiz, stratejik ve jeopolitik konumu açısından son derece önemli bir yere sahip. 4 saatlik uçuş mesafesi ile 67 ülkeye ulaşabilen tek ülkeyiz" dedi.

Ayrıca, Türkiye'den geçen Kalkınma Yolu, Zengezur Koridoru ve Orta Koridor hakkında da detaylı bilgilendirmelerde bulunan Boyraz, Türkiye’nin bu stratejik konumu nedeniyle tüm yolların burada kesiştiğini belirtti.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar da, Türkiye’nin 1980’li yıllardan itibaren kara, demir ve havayolu dijital altyapısı ve akıllı ulaşım sistemlerinde önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade etti.

Festivalin sonunda, salonda bulunan 6 öğrenciye çekilişle Doğu Ekspresi bileti hediye edildi. Boyraz, etkinlik sonrası stantları ziyaret etti ve yetkililerden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Muğla'da bakanlık tarafından organize edilen...

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Muğla'da bakanlık tarafından organize edilen ve ulaşımın eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturmayı amaçlayan gençlik festivali UFEST'e katıldı. Boyraz, daha sonra stantları ziyaret ederek, yetkililerden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Muğla'da bakanlık tarafından organize edilen...

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Muğla'da bakanlık tarafından organize edilen ve ulaşımın eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturmayı amaçlayan gençlik festivali UFEST'e katıldı. Boyraz, daha sonra stantları ziyaret ederek, yetkililerden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

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