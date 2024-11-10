Bakan Yardımcısı Boyraz, Sakarya'da Gençlerle Ayva Hasadı Yaptı

Bakan Yardımcısı Boyraz, Gençlerle Ayva Hasadı Yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, gençlerle birlikte ayva hasadı gerçekleştirdi. 'Gençlerle Tabiatta Buluşma' etkinliği kapsamında, Boyraz’ın yanı sıra AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile Kocaeli Üniversitesi'nden yaklaşık 100 öğrenci doğa yürüyüşü yapıp, ayva hasadı yaptı.

Gençlere Destek İfadeleri

Boyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıldır öğrencilere yönelik programlar düzenlediklerini ifade ederek, şunları söyledi: "Gençler bizim için her şeydir. Türkiye dünden çok iyidir, yarın da daha iyi olabilmesi için gençlere bu imkanları sunmamız, her alanda destek vermemiz lazım. Toplam 200 bin üniversite öğrencisiyle bu tip etkinlik yaptık. Hedefimiz bu rakamı yükseltmek."

Tusaş Ziyareti

Boyraz, gençlerle birlikte TUSAŞ'a gidip, oradaki çalışmaları yerinde incelediklerini aktararak, "Orada çalışanların yaş ortalaması 24-25. Bu çocukları oralara götürmek, ufuklarını açmak noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

Katılımcıların Düşünceleri

Milletvekili Murat Kaya, doğayla ilgili faaliyetlerin öğrencileri mutlu ettiğini belirterek, "Onlarla kaynaşmak, geleceğe dönük ideallerini konuşmak, rol model olabileceğimiz konular varsa yardımcı olmak adına bu programları yıllardır yapıyoruz." ifadesinde bulundu.

Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın ise hem yörenin tanıtılması hem de diğer bölgelerle kaynaşması açısından önemli bir etkinlik düzenlendiğini kaydetti.

Öğrencilerden Yorumlar

Etkinliğe katılan öğrencilerden Sena Ezgi, güzel vakit geçirdiklerini ve doğa yürüyüşü yaptıklarını belirtirken, Ömer Faruk Gürsoy ise "Biraz hengameden uzaklaşmış olduk. Böyle çok fazla dersler üst üste geliyordu. Güzel aktivite oldu." diyerek etkinliğin faydasını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Sakarya'da gençlerle bir araya geldi, ayva hasadına katıldı. Pamukova ilçesinde düzenlenen "Gençlerle Tabiatta Buluşma" etkinliğinde, Boyraz, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile Kocaeli Üniversitesinden yaklaşık 100 öğrenci doğa yürüyüşü yaptı, ayva hasat etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Sakarya'da gençlerle bir araya geldi, ayva hasadına katıldı. Pamukova ilçesinde düzenlenen "Gençlerle Tabiatta Buluşma" etkinliğinde, Boyraz, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile Kocaeli Üniversitesinden yaklaşık 100 öğrenci doğa yürüyüşü yaptı, ayva hasat etti.