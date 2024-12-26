Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Sakarya'da Gençlerle Bir Araya Geldi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Sakarya'da üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek Türkiye'nin geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılı: Gençliğin Yüzyılı" programında konuşan Eminoğlu, gençlerin düşünce yapısının ülkenin geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Eminoğlu, "Bölgesel güçten küresel güç olmaya giden bir Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye'nin gençlerinin vizyonunun da bu minvalde olması lazım." ifadelerini kullanarak gençlerden büyük düşünmelerini ve mevcut coğrafyanın zorluklarına karşı hazırlıklı olmalarını istedi.

Emin olduğu konular arasında Türkiye'nin etrafındaki barışsızlıkların da bulunduğunu vurguladı: "Suriye, Filistin-Gazze, Libya, Ukrayna ve Karabağ'da yaşanan hadiseler... Coğrafya kaderdir ve biz de bu coğrafyanın çocuklarıyız. Bu kaderi hep birlikte yaşıyoruz."

Teknoloji üretimindeki ilerlemeye de dikkat çeken Eminoğlu, 20 yıl önce Türkiye'nin kendi teknolojisinin yalnızca yüzde 5'ini ürettiğini, bugün ise bu oranın yüzde 80'leri bulduğunu kaydetti. Ayrıca, spor, ulaşım ve sağlık gibi alanlarda son 20 yılda kaydedilen gelişmelere işaret ederek, "Bu alanlarda sessiz devrimler yapıldı." dedi.

Programda ayrıca, Türk gençlerinin sanat, kültür, teknoloji ve bilimde uluslararası arenada ülkeyi temsil etmesi gerektiğinin altını çizen Eminoğlu, Bakanlık olarak gençlik ve spor alanında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Eminoğlu, katılımcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Program, Sakarya Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (ortada), Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı: Gençliğin Yüzyılı" programına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (ortada), Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı: Gençliğin Yüzyılı" programına katıldı.