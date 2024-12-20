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Bakan Yardımcısı Gizligider Sinop'ta Tarımsal Üretim Toplantısında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Bakan Yardımcısı Gizligider, tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeli üzerine Sinop'ta konuştu.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 16:37
Bakan Yardımcısı Gizligider Sinop'ta Tarımsal Üretim Toplantısında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Bakan Yardımcısı Gizligider Sinop'ta Önemli Açıklamalarda Bulundu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Sinop'ta düzenlenen "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, tarımsal alandaki sorunların çözümü için önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Gizligider, devletin son 25 yılda çözülemez denilen pek çok sorunu başarıyla çözdüğünü belirterek, "Bu büyük devlet, tarımsal alandaki şikayetleri bitirmek için de net bir adım attı." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, tarımda suyu merkeze alan yeni destekleme modelinin önemine dikkat çeken Gizligider, bu modelin yasal altyapısının 7 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kanun değişikliğiyle tamamlandığını ifade etti.

Gizligider, "Geriye doğru son 10 yılda yoğun konuşulan ama son 3 yılda mutfakta olgunlaşması sağlanan bu modelle, 'üretimin ve üreticinin yüzyılı' sloganının gereğini yapacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Ayrıca, devletin tarımsal üretimle ilgili endişeleri gidermek için aktif şekilde çalıştığını ve bu konudaki sorunların devlet aklıyla neticeleneceğini vurguladı. Gizligider, toplantıda katılımcılara Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli hakkında bir sunum gerçekleştirerek, onların talep ve önerilerini dinledi.

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