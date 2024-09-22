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Bakan Yardımcısı İskurt, Araklı'da Yağışların Etkilerini İnceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Araklı'da meydana gelen heyelan ve taşkınları yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 19:04
Bakan Yardımcısı İskurt, Araklı'da Yağışların Etkilerini İnceledi

Yağışlar Sonrası Araklı İncelemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar sonrası oluşan taşkın ve heyelanların ardından bölgedeki incelemelerini gerçekleştirdi.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Bakan Yardımcısı İskurt'a, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, diğer AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu eşlik etti.

Esnaf ve Vatandaş Ziyaretleri

İskurt ve beraberindekiler, sel ve heyelanlardan etkilenen esnafı ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Evleri su basan aileleri de unutmayan İskurt, yerel yetkililerden bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden Destek Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, sel ve heyelanların ardından hızlı bir şekilde müdahale ettiklerini, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Genç, "Bu tür afetler, bölgemizin doğal yapısı nedeniyle gerçeğimizdir. Ancak devletimiz ve belediyemiz her zaman yanınızdadır. Tüm yetkili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Amacımız yaraları birlikte sarmaktır," dedi.

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