Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu’nun Annesi Bedriye Coştu İskilip’te Toprağa Verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu’nun annesi Bedriye Coştu (63), Ankara'daki kalp ameliyatı sonrası vefat etti; cenazesi İskilip'te defnedildi.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 17:27
Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu’nun Annesi Bedriye Coştu İskilip’te Toprağa Verildi

Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu’nun Annesi Bedriye Coştu İskilip’te Toprağa Verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu'nun annesi Bedriye Coştu hayata veda etti. 63 yaşındaki Bedriye Coştu, Ankara'da geçirdiği kalp ameliyatı sonrasında yaşamını yitirdi. Merhumenin cenazesi memleketi Çorum’un İskilip ilçesinde defnedildi.

Cenaze Töreni

Cenaze namazı, Şeyh Muhyiddin-i Yavsi Camii'nde ikindi namazını müteakip kılındı. Namazın ardından Bedriye Coştu’nun cenazesi Uludere Mahallesi mezarlığı'nda toprağa verildi.

Katılımcılar ve Taziye

Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çorum Valisi Ali Çalgan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Kacır, cenaze namazının ardından Coştu ve ailesine taziye dileklerini iletti.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN YARDIMCISI ZEKERİYA COŞTU'NUN VEFAT EDEN ANNESİNİN CENAZESİ, ÇORUM'UN...

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN YARDIMCISI ZEKERİYA COŞTU'NUN VEFAT EDEN ANNESİNİN CENAZESİ, ÇORUM'UN İSKİLİP İLÇESİNDE DEFNEDİLDİ. CENAZE NAMAZINA SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR DA KATILDI.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN YARDIMCISI ZEKERİYA COŞTU'NUN VEFAT EDEN ANNESİNİN CENAZESİ, ÇORUM'UN...

İLGİLİ HABERLER

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe’de iş yeri kurşunlayıp görüntü çeken 2 çocuk gözaltına alındı
2
Ankara'da Dev Operasyon: 63 bin 795 kilogram kaçak ve bozuk et ele geçirildi
3
Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
4
Fransa'da Emeklilik Reformu Askıya Alındı
5
Marmaris'te 70 Yaşındaki Kıbrıs Gazisi Aparta Yerleştirildi
6
Cizre Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Keşan'da Evinde Ölü Bulunan İş Adamı Uğur Selvi Toprağa Verildi

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı