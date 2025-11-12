Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu’nun Annesi Bedriye Coştu İskilip’te Toprağa Verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu'nun annesi Bedriye Coştu hayata veda etti. 63 yaşındaki Bedriye Coştu, Ankara'da geçirdiği kalp ameliyatı sonrasında yaşamını yitirdi. Merhumenin cenazesi memleketi Çorum’un İskilip ilçesinde defnedildi.

Cenaze Töreni

Cenaze namazı, Şeyh Muhyiddin-i Yavsi Camii'nde ikindi namazını müteakip kılındı. Namazın ardından Bedriye Coştu’nun cenazesi Uludere Mahallesi mezarlığı'nda toprağa verildi.

Katılımcılar ve Taziye

Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çorum Valisi Ali Çalgan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Kacır, cenaze namazının ardından Coştu ve ailesine taziye dileklerini iletti.

