Bakan Yaşar Güler, 17'nci Komando Tugayı'nda Güçlü Mesajlar Verdi

Güler, 17'nci Komando Tugayı'na Ziyaret Gerçekleştirdi

Bayburt'ta, 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığını ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuşmasında Türkiye'nin uluslararası sahadaki etkinliğine vurgu yaptı. Güler, "Ülkemiz, güçlü duruşuyla pek çok coğrafyada etkili ve yapıcı bir rol üstlenmiştir," dedi.

Yatırımlar Devam Ediyor

Bakan Güler, komando taburu ve diğer destek birimlerinin bulunduğu yeni kışla binalarının modern teknolojiyle donatıldığını belirtti.

Güvenlik Tehditlerine Yanıt

Güler, Türkiye'nin jeopolitik gerginliklerle dolu bir süreçten geçtiğini ve bu aşamada güçlü politikalar geliştirdiğini ifade etti. "Terör örgütünün en ufak bir kıpırdanmasına dahi izin vermiyoruz," diyen Güler, başarılı operasyonlarla terörün kökünü kazımak için çalıştıklarını vurguladı.

Millî Değerler ve Kahramanlık

Bakan, 17'nci Komando Tugayı'nın milli ve manevi değerler uğruna şehitler verdiğini hatırlatarak, ordu mensuplarının cesaretine ve fedakârlığına dikkat çekti. "Bayburt'umuz ve bu tugay, aziz vatanımızın savunmasında önemli rol oynamıştır," dedi.

Türkiye Yüzyılı Hedefi

Son olarak Güler, Türkiye Yüzyılı'nı savunma ve güvenliğin yüzyılı olarak görme hedefiyle daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için çalışacaklarını belirtti.