Bakan Yaşar Güler'den Ahlat Komando Taburuna Ziyaret

Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yılı etkinlikleri kapsamında denetim

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri için gittiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ahlat Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyarette Bakan Güler, tabur komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Komuta kademesi Bakan'a eşlik etti

Ziyarette Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de Bakan Güler'e eşlik etti.

Paylaşımda yer alan fotoğraflar, ziyaretin görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.