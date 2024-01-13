Bakan Yaşar Güler ile TSK komuta kademesi Şırnak'ta

Terör örgütünün saldırısı sonucu 9 kahraman askerimizin şehit düştüğü Pençe-Kilit Harekatı'nın yapıldığı bölgeye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ziyarette bulundu.





Güler'e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları da eşlik etti. Şırnak Havaalanı'nda askeri makamlar tarafından karşılanan Güler, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonların durumu hakkında bilgi aldı ve sahada incelemelerde bulundu.