Bakan Yaşar Güler, Katar'da Resmi Temaslarda Bulundu

Milli Savunma Bakanı Güler, Katar’a Resmi Ziyarette Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar’a gitti. Ziyaretle ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, temaslarına başlamadan önce askeri törenle karşılandı.

Bakan Güler’in İlk Temasları

Bakan Güler, ziyaret kapsamında ilk olarak Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile bir araya geldi. İki taraf, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.