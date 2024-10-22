Bakan Yaşar Güler ve Letonya Dışişleri Bakanı Braze Görüştü

Bakan Güler, Letonya Dışişleri Bakanı ile Görüşme Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı (SAHA EXPO 2024) kapsamında İstanbul'a gelen Braze'nin ziyareti sırasında gerçekleşti.

Görüşmenin Detayları

Toplantı, İstanbul Fuar Merkezi'nde, basına kapalı olarak yapıldı. Bu görüşme, Türkiye ve Letonya arasındaki ilişkilerin gelişimi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na (SAHA EXPO 2024) katılmak için İstanbul'a gelen Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile bir araya geldi.