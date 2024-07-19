Bakan Yerlikaya: 619 organize suç örgütünü çökerttik ve adalete teslim ettik

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA, RİZE'DE ZİYARETLERDE BULUNDU



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli programlar için geldiği Rize'de önemli açıklamalarda bulundu. Cuma namazı sonrası Hızır Avcı'nın cenaze namazına katılan Yerlikaya, ardından valiliği ziyaret ederek anı defterini imzaladı ve Vali İhsan Selim Baydaş ile görüştü. Belediye Başkanı Rahmi Metin'i de ziyaret eden Yerlikaya, TOKİ tarafından yapılan belediye bloklarını gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra AFAD İl Müdürlüğüne giden Yerlikaya, burada AFAD binası arkasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. AFAD Müdürlüğünde düzenlenen güvenlik toplantısında konuşan Yerlikaya, "Türkiye'nin Huzuru" mottosuyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.



"TÜRKİYE'NİN HUZURU İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için kararlılıkla çalıştıklarını ifade eden Yerlikaya, "Biz Türkiye Yüzyılı'nda huzurla ilgili görev olarak huzurun yüzyılını ifade ediyoruz. Bu noktada başta terör örgütleri ile PKK, KCK, FETÖ, DEAŞ, MLKP gibi terör örgütleri ile mücadele bizim olmazsa olmaz birinci görevimiz" dedi.

Yerlikaya, organize suç örgütleri ve "şehir eşkıyaları" ile mücadele ettiklerini belirterek, uyuşturucu tacirleri, düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile de mücadele ettiklerini vurguladı. Suçun işlenmesini önlemek ve işlenen suçun en kısa sürede aydınlatılmasının temel vazife olduğunu söyledi.



RİZE'DEKİ SUÇ ORANLARI AZALDI

Rize'deki suç oranları hakkında bilgi veren Yerlikaya, kişilere karşı işlenen suçların 2023 ile 2024 kıyaslamasında yüzde 25 oranında azaldığını belirtti. Ayrıca, mal varlığına karşı işlenen suçların da yüzde 22 azaldığını ve aydınlatma oranlarının yüzde 91'e ulaştığını ifade etti.

Uyuşturucuyla mücadelede Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) hakkında bilgi veren Yerlikaya, bu sistemin artık Türkiye'nin tamamında uygulandığını ve uyuşturucu tacirlerine karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini belirtti. "Arz cephesinde İçişleri Bakanlığı biziz, biz mücadele ediyoruz" dedi.



619 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Bakan Yerlikaya, uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde çökertip adalete teslim ettikleri organize suç örgütü sayısının 619 olduğunu açıkladı. "Devletten ve milletten güçlü bir irade tanımadıklarını, vatandaşı rahatsız eden kim varsa gereğini yaptıklarını" belirten Yerlikaya, "Hiç kimse bizim milletimize, aziz milletimize şekil yapamaz. Buna müsaade edemeyiz" dedi.

Toplantıya, Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve diğer ilgililer katıldı.



Uyuşturucu ile mücadelede seferberlik ruhunun önemine değinen Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelede vatandaş ihbarlarının kritik olduğunu vurguladı. 2024 yılı içinde 35 binin üzerinde tutuklama ve 15 bine yakın adli kontrol kararı alındığını belirtti. "Hep birlikte başardık. 131 ton yakalanan uyuşturucu türleri var" dedi.



Yerlikaya, Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek, tüm vatandaşlardan destek beklediklerini belirtti.