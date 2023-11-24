Bakan Yerlikaya, 68 ilde silah operasyonu sonuçlarını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde gerçekleştirilen Mercek-6 Operasyonları kapsamında ruhsatsız silah taşıyan bireylere ve silah kaçakçılarına yönelik etkili çalışmalara vurgu yaptı. Operasyonlar sonucunda 68 ilde bin 129 kişinin gözaltına alındığını açıklayan Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin kararlı ve koordineli bir şekilde hareket ederek silah kaçakçılığına ve illegal silah taşıma faaliyetlerine büyük bir darbe vurduğunu belirtti

Bakan Yerlikaya, 68 ilde silah operasyonu sonuçlarını açıkladı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşım platformu X'ten yaptığı paylaşımda, 68 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-6 operasyonlarında ele geçirilen silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 754 ruhsatsız tabanca, 20 uzun namlulu tüfek, 49 kurusıkı tabanca ve 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 951 silahın ele geçirildiğini ve 1129 şüpheli şahsın gözaltına alındığını duyurdu. 

Bakan Yerlikaya, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşinde olduklarını ve onları adalete teslim etmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Ali Yerlikaya

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