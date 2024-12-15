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Bakan Yerlikaya: 7,621 Suriyeli Ülkesine Döndü

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 9-13 Aralık tarihlerinde 7,621 Suriyelinin Türkiye'den gönüllü olarak döndüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 00:44
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 00:44
Bakan Yerlikaya: 7,621 Suriyeli Ülkesine Döndü

Bakan Yerlikaya, Suriyeli Geri Dönüşlerini Açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'den 9-13 Aralık tarihleri arasında 7,621 Suriyeli vatandaşın ülkelerine döndüğünü bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmadan önce, Türkiye'den geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısının 6 Aralık’ta 310, 7 Aralık’ta 176, ve 8 Aralık’ta 240 olduğunu belirtti.

Geri Dönüş Sayıları

Yerlikaya, Suriye’nin özgürlüğüne kavuştuktan sonraki günlerde gerçekleşen geri dönüşlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

  • 9 Aralık: 1,259 Suriyeli döndü.
  • 10 Aralık: 1,669 Suriyeli döndü.
  • 11 Aralık: 1,293 Suriyeli döndü.
  • 12 Aralık: 1,553 Suriyeli döndü.
  • 13 Aralık: 1,847 Suriyeli döndü.

Bakan Yerlikaya, göç yönetiminin insan hak ve hürriyetlerine saygılı, medeniyet değerlerine bağlı ve kamu düzeni ile güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayışla sürdürüleceğini vurguladı.

Yerlikaya'nın bu açıklamaları, Türkiye’nin Suriyeli mülteci politikası ve geri dönüş programları hakkında önemli bilgiler sunmakta.

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