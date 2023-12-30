Bakan Yerlikaya açıkladı: Süper kupa finali sonrası provokatif paylaşım yapanlar gözaltına alındı

Süper Kupa maçının ardından sosyal medya platformu (X) üzerinde küfürlü bir video paylaşan A.Y. ve dini ve manevi değerlerimize hakaret eden Ö.B.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu şahısların hukuk önünde hesap vereceklerini söyledi.

Bakan Yerlikaya açıkladı: Süper kupa finali sonrası provokatif paylaşım yapanlar gözaltına alındı
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Süper Kupa Final maçının ertelenmesinin ardından sosyal medya platformu X üzerinde provokasyon ve suç içeren paylaşımlar yapanlar hakkında adli işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıklarının şüphelileri tespit ettiğini ve adli işlemlerin sürdüğünü bildirdi. Tunç, halkımızı kin ve düşmanlığa sürüklemeye çalışan bu tür paylaşımlara karşı uyanık olunması gerektiğini vurguladı .

Süper Kupa maçının ardından sosyal medyadan küfürlü bir video paylaşan A.Y. ve dini ve manevi değerlerimize hakaret eden Ö.B.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu şahısların hukuk önünde hesap vereceklerini söyledi. Yerlikaya, halkımızı kin ve düşmanlığa sürüklemeye çalışan bu tür provokasyonlara karşı uyanık olunması gerektiğinin altını çizdi. 

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