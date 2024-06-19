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Bakan Yerlikaya bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu paylaştı: 26 ölü, 5.345 yaralı

Bayram tatilinin 4 günlük bilançosunda 26 kişi yaşamını kaybetti, 5 bin 345 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarına karşı uyardı.

Yayın Tarihi: 19.06.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 10:04
Bakan Yerlikaya bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu paylaştı: 26 ölü, 5.345 yaralı

BAYRAM TATİLİNDE KAZA BİLANÇOSU AÇIKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu açıkladı. Son 24 saatte 693 trafik kazası meydana geldi ve 4 kişi yaşamını kaybetti, 1302 kişi yaralandı. Bayram tatilinin ilk 4 gününde toplamda 26 kişi yaşamını yitirdi ve 5.345 kişi yaralandı.

SON 24 SAATTE 693 KAZA

Dün gerçekleşen 693 trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Kazalar sonucunda 1302 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Bu veriler, bayram tatilinin trafik açısından ne kadar riskli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

4 GÜNDE 26 CAN KAYBI

Bayram tatilinin ilk 4 gününde yaşanan trafik kazalarında toplam 26 kişi yaşamını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, trafik denetimlerinin 24 saat esasına göre sürdüğünü belirtti. Yerlikaya, denetimlerin amacının vatandaşların sağ salim ailelerine kavuşmalarını sağlamak olduğunu vurguladı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN UYARI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bayram tatili boyunca trafik polislerimiz ve jandarma trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor. Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım."

Trafik kazalarının büyük bir kısmının aşırı hız, dikkatsizlik ve kurallara uymama nedeniyle gerçekleştiğine dikkat çeken Bakan Yerlikaya, vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet etti. "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" sözleriyle trafikte dikkatli olmanın önemini bir kez daha vurguladı.

Bayram tatilinin geri kalanında da trafik kurallarına uyarak, sevdiklerinize güvenle kavuşmak için dikkatli olun. Unutmayın, trafik kurallarına uymak herkesin hayatını korur.

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