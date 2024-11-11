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Bakan Yerlikaya, Budapeşte'deki Türk Şehitliğini Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Budapeşte'deki Türk şehitliğini ziyaret ederek şehitleri andı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 17:50
Bakan Yerlikaya, Budapeşte'deki Türk Şehitliğini Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Anlamlı Ziyaret

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de bulunan Türk şehitliğini ziyaret etti. Bu ziyaret, Budapeşte Süreci 7. Bakanlar Konferansı için gerçekleştirilen resmi program çerçevesinde gerçekleşti.

Şehitlere Saygı Duruşu

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Budapeşte Türk Şehitliği'nde, Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya Cephesinde şehit olan 480 kahramanın yattığını belirtti. Bakan, "Her zaman dualarımız şehitlerimiz için. Ruhları şad olsun. Dünya üzerinde 34 ülkede 78 şehitliği bulunan bir ecdadın torunları olarak şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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