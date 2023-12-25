Bakan Yerlikaya'dan açıklama: 37 ilde gerçekleşen Kalkan-4 operasyonunda 192 göçmen ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Kalkan-7 operasyonu kapsamında 37 ilde 192 göçmen kaçakçısı ele geçirildi. 126 noktada yapılan operasyonda 4 bin 568 kaçak göçmen ele geçirildi. Bakan Ali Yerlikaya, X'te yaptığı açıklamada, göçmen kaçakçılığına artık taviz verilmeyeceği ve bu alanda çalışmaların yoğunlaştırılacağına dair vurgu yapıldı.

Yasadışı yollarla ülkeye giriş yapan göçmenler ve onlara yardım eden göçmen kaçakçılarına Kalkan-4 şoku yaşatıldı. 37 ilde 126 noktada yapılan baskınlarla göçmen kaçakçılığı yapanlara darbe vuruldu. 192 göçmen kaçakçısı ele geçirildi. 4 bin 568 kaçak göçmenin de yakalandığı operasyona dair ayrıntılı bilgi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya şöyle konuştu:

"Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van olmak üzere toplam 37 ilde jandarma ve polis tarafından gerçekleştirilen 126 ayrı yere yapılan operasyonlarda; 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 41’i tutuklandı. 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."





Ali Yerlikaya sözlerine şu ifadelerle devam etti,

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye kalkışan insan kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Operasyonları koordine eden valilerimize, operasyonları düzenleyen jandarmamızı ve polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."