Bakan Yerlikaya'dan Adana'daki Deprem Açıklaması

Adana'daki Depremle İlgili Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Kozan ilçesinde yaşanan depremlere dair önemli bilgileri paylaştı.

Olası Olumsuz Durum Yok

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adana Kozan merkezli 4,6, 4,5 ve 4 büyüklüğünde arka arkaya üç deprem gerçekleşti. Bu depremler civar illerden de hissedildi. Şu an itibarıyla olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Gelişmeleri takip ediyoruz," dedi.

Vatandaşlara Geçmiş Olsun Dilekleri

Aynı zamanda Bakan, depremden etkilenen vatandaşlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun," ifadelerini kullandı.

AFAD ve Diğer Kurumların Çalışmaları Devam Ediyor

AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin, deprem sonrası saha taramalarına devam ettiğini belirten Yerlikaya, güvenlik ve sağlık açısından gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.