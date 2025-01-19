Bakan Yerlikaya'dan Eslem Teker Açıklaması: Mülkiye Başmüfettişi Görevlendirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden Eslem Teker için mülkiye başmüfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 15:39
Bakan Yerlikaya'dan Eslem Teker Açıklaması: Mülkiye Başmüfettişi Görevlendirildi

Eslem Teker'in Ölümü Üzerine Bakan Açıklama Yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaşamını yitiren 12 yaşındaki Eslem Teker ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hakkari Yüksekova ilçesi İpek Yolu üzerindeki boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 12 yaşındaki kızımız Eslem Teker'in tarifsiz acısını yaşıyoruz. Olayla ilgili Bakanlığımız tarafından derhal mülkiye başmüfettişi görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, Bakan Yerlikaya, hayatını kaybeden Eslem Teker'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

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