Bakan Yerlikaya'dan Gazze Ateşkesi Açıklaması: Türkiye'nin Destek Vurgusu

Bakan Ali Yerlikaya, Gazze'de varılan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkesi değerlendirerek Türkiye'nin Filistinli kardeşlerin yanında olmaya devam edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 12:01
Bakan Yerlikaya'dan Gazze Ateşkesi Açıklaması

Yerlikaya: Türkiye, Filistinli kardeşlerin yanında olmaya devam edecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazze'de üzerinde anlaşılan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, onların yaralarını sarmaya, haklı davalarını savunmaya devam edeceğiz." dedi.

NSosyal'deki hesabından paylaştığı mesajda Yerlikaya, "Gazze'de iki yıldır devam eden soykırım sonrası ateşkes ilan edilmesi, yüreklere serpilen bir umut ışığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Barışın kaybedeni olmayacağını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti: "Artık Gazze'de çiçek kokuları yayılsın. Bombalar sussun. Çocuklar ölmesin. Gözyaşları dinsin. Biz, Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, onların yaralarını sarmaya, haklı davalarını savunmaya devam edeceğiz. Gazze şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun inşallah."

