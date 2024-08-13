Bakan Yerlikaya'dan Gazze İçin Sert Açıklama: 'Soykırıma Dur De'

İçişleri Bakanı'ndan Gazze İçin Çarpıcı Mesaj

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazze'deki süregelen çatışmalara ilişkin sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulundu. Yerlikaya, işgal altındaki Gazze Şeridi’nde süregelen yıkıcı saldırılarla ilgili olarak, "Soykırıma dur de." ifadesini kullandı.

312 Günlük Soykırım İfadesi

Bakan Yerlikaya, paylaşımında 312 gündür devam eden soykırımı dile getirerek, "İnsanlık, tüm insanlığın gözleri önünde öldürülüyor. Gazze'de süregelen bu durum, işgalci İsrail ve ona destek verenlerin utancı olacak. Bunu unutmayacaklar." dedi.

Mazlumların Yanında Olacağımızı Vurguladı

Yerlikaya, çocuklar, yaşlılar ve kadınların hedef alındığını, Filistinli kardeşlerimize olan desteklerinin devam edeceğini belirtti. "Biz, mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Soykırıma dur de!" şeklinde bir çağrıda bulunarak, bu duruma dikkat çekti.