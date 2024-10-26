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Bakan Yerlikaya'dan Hatay'daki Konut Teslim Törenine Dair Önemli Açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da düzenlenen konut teslim töreninde terörle mücadele ve deprem sonrası yapılan çalışmalara vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 17:38
Bakan Yerlikaya'dan Hatay'daki Konut Teslim Törenine Dair Önemli Açıklamalar

İçişleri Bakanı'ndan Kritik Mesajlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 Bin Konut Anahtar Teslim Töreni'nde önemli konuşmalar yaptı. Yerli ve milli sanayinin gözbebeği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nde (TUSAŞ) yaşanan hain terör saldırısında hayatını kaybeden şehitler için dua eden Bakan Yerlikaya, ülkemizin barış ve esenliğine pusu kuran teröristlere karşı kararlılığı vurguladı.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Yerlikaya konuşmasında, "Eli kanlı teröristler hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, onlar için kurtuluş yok" diyerek, terörle mücadelenin vatan topraklarından terörü yok edene kadar süreceğini bildirdi.

Depremin Etkileri ve Birliktelik

Hatay'ın 6 Şubat 2023'te göz geldiği büyük yıkımın eşleşmesinin anımsatan Yerlikaya, bu felaketin sadece binaları değil, hayalleri de yıktığını belirtti. Bütün zorluklara rağmen, birleşerek asrın felaketini asrın birlikteliğine dönüştürdüklerini ifade etti.

Yeni Konutlar ve Hedefler

Bakan Yerlikaya, 11 ilde yapılan konut seferberliği doğrultusunda şimdiye kadar 101 bin 254 konutun teslim edildiğini, bugün de 29 bin 311 konutun anahtarının hak sahiplerine verileceğini açıkladı. Bu yıla kadar toplamda 200 bin konut hedefi belirlediklerini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Açıklamaları

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de depremlerde Hatay'ın bina stokunun büyük bölümünü kaybettiğini vurguladı. Öntürk, hazır alanları ve hak sahipliği konularının çözüme kavuşturularak şehrin en kısa sürede ayağa kaldırılacağını belirtti.

Umarız Hataylılar yeni konutlarında huzur ve mutluluk bulurlar.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gülderen...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gülderen Mahallesi TOKİ Konutlarında düzenlenen, "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 Bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Yerlikaya burada konuşma yaptı.

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