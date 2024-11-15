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Bakan Yerlikaya'dan Malatya'daki Deprem Açıklaması: Olumsuz Durum Yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'daki depremin ardından olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:23
Bakan Yerlikaya'dan Malatya'daki Deprem Açıklaması: Olumsuz Durum Yok

İçişleri Bakanı'nın Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Depremin büyüklüğünün 4,9 olduğu belirtildi ve bu sarsıntının Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis bölgelerinde de hissedildiği kaydedildi.

Saha Tarama Çalışmaları Başladı

Bakan Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına hemen başladığını açıkladı. İlk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını dile getiren Bakan, "Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yerlikaya son olarak, “Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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