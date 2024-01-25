Bakan Yerlikaya'dan Malatya depremi açıklaması

Malatya'da meydana gelen depreme dair İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Yerlikaya ilgili ekiplerin saha tarama çalışması için bölgeye yönlendirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya'dan Malatya depremi açıklaması
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25 Ocak perşembe günü saat 16.04 sularında Malatya merkezli deprem meydana geldi. AFAD tarafından depremin 5.2 şiddetinde olduğu belirtilirken merkez üssü Malatya Battalgazi olarak belirtildi. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Malatya depremine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında depremin çevre illerde de hissedildiğine dikkat çekerken AFAD ve ilgili kurumların bölgeye sevk edildiğini aktardı. 

Yerlikaya'nın açıklamasında an itibari ile olumsuz bir haberin söz konusu olmadığı, ekiplerin saha tarama çalışmalarına başlandığını belirtti. Bakan Yerlikaya gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktardı ve depremi hisseden herkese geçmiş olsun dileklerini iletti. 

MALATYA VALİLİĞİNDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Depremin hemen ardından Malatya Valiliğinden de açıklama geldi. Malatya Valisi Ersin Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremde yaşanan herhangi bir olumsuz duruma karşı kuruma bilgilendirme yapılmadığını belirtti. Vali Yazıcı vatandaşı hasarlı binalardan uzak durun çağrısı yaptı.

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