Bakan Yerlikaya'dan Otoyolda Taciz Edenlere Sert Yanıt

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Sert Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu-Ankara otoyolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsünü taciz eden iki otomobil sürücüsü hakkında açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından #BoluAnkaraOtoyolu hashtag’i ile yaptığı paylaşımda, "Trafikteki can kayıplarımızı en aza indirmek için topyekun bir mücadele verirken insanlıktan uzak bu tür tavır ve davranışlar asla kabul edilemez." dedi.

Olayın detayı ve Cezalar

Bakan Yerlikaya'nın alıntıladığı Jandarma Genel Komutanlığı paylaşımında, yolcu otobüsünü taciz eden sürücülerin tespit edildiği ve toplam 24 bin 886 lira trafik idari para cezası uygulandığı ifade edildi. M.S.A. ve S.A. olarak tespit edilen şahıslara ayrıca Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Bu sert mesajın ardından Bakan Yerlikaya, vatandaşlara 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmaları çağrısında bulunarak, "Bu tür araç kullananları ve trafik güvenliğini hiçe sayanları gördüğünüzde 112'ye bildirin. Biz gereğini yapalım." ifadesini kullandı.