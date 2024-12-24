Bakan Yerlikaya'dan Patlama Açıklaması: Vefat Sayısı 11

Bakan Yerlikaya'dan Patlama Üzerine Açıklama

İlgili yetkililer, geçtiğimiz günlerde meydana gelen patlamanın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, olay sonrası yapılan açıklamalarda vefat sayısının önce 12 olarak belirtildiğini, gerçek sayının ise 11 olduğunu dile getirdi.

Açıklamanın Detayları

Bakan Yerlikaya, "Patlamanın tesiriyle gelinen noktada arkadaşlarımız 12 olarak söylemek durumunda kaldı." ifadeleriyle durumu net bir şekilde ifade etti. Bu bilgilendirme, olayın ardından kamuoyunun doğru bilgilenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Yaralıların durumu ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bilgisi verilirken, toplumun yaralarının sarılması için gerekli adımların atılacağı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda) ile Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlamanın meydana geldiği patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasını inceledi. Bakan Güler, incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda) ile Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlamanın meydana geldiği patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasını inceledi. Bakan Güler, incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.