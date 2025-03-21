Bakan Yerlikaya'dan Provokatif Paylaşımlara Cevap: 326 Şüpheli Belirlendi

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalara yönelik sosyal medya hesapları üzerinden yapılan provokatif paylaşımlar hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 72'si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisinin belirlendiğini açıkladı.

54 Şüpheli Yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'suç işlemeye tahrik' suçları kapsamında yürütülen çalışmalarda 54 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığının koordineli çalışmaları sonucunda bu kişilerin tespit edildiğini bildirdi.

Devam Eden Çalışmalar

Yerlikaya, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü de vurgulayarak, geçtiğimiz gece düzenlenen gösterilerde 53 şahsa işlem yapıldığını belirtti. Bu gösterilerde 16 polisimizin yaralandığını söyleyen Bakan Yerlikaya, yaralanan polislerimize acil şifalar diledi.

Kahraman Polislerimiz Görev Başında

Yerlikaya, "Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir." şeklinde konuştu.