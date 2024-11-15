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Bakan Yerlikaya'dan Rize Depremi Açıklaması: Olumsuz Durum Yok

Rize'deki 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan olumlu açıklama geldi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 12:46
Bakan Yerlikaya'dan Rize Depremi Açıklaması: Olumsuz Durum Yok

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Rize'deki Depreme İlişkin Açıklama Yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını belirtti.

Deprem, Çevre İllerde de Hissedildi

Rize'deki depremin Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon illerinde de hissedildiğini kaydeden Yerlikaya, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Korkma nedeniyle 2 sağlık çağrısı alınmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

AFAD'dan Güvenceler

AFAD'dan yapılan açıklamada ise, "Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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