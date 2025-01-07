Bakan Yerlikaya'dan Valiler Buluşması Paylaşımı

Bakan Yerlikaya: Valiler Buluşması İlk Oturumu Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla düzenlenen 2025 Valiler Buluşmasının ilk oturumuna ilişkin sosyal medya üzerinden önemli paylaşımlarda bulundu.

Valiler Buluşması'nın İlk Günü

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen buluşmada, katılımcıları şu şekilde tanıttı: "Valiler Buluşmamızın ilk günkü ilk oturumuna, Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu katıldı."

Bakan Yerlikaya, katkı sağlayan tüm bakanlara teşekkür ederek, buluşmanın verdiği değeri ve önemini vurguladı.