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Bakan Yerlikaya'dan Vistara Uçağı ile İlgili Açıklama

Erzurum'a zorunlu iniş yapan uçaktaki yolcu ve mürettebatın durumu hakkında bilgi veren Yerlikaya, güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 19:01
Bakan Yerlikaya'dan Vistara Uçağı ile İlgili Açıklama

Bakan Yerlikaya'dan Erzurum'daki Uçak İnisine Dair Bilgiler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yapan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Olay Anı ve Uçak İnişi

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 234 yolcu ve 13 mürettebatı bulunan uçakta, tuvalette "uçakta bomba var" yazılı bir kağıt bulunması üzerine uçuşun saat 16.30'da acil olarak Erzurum'a yönlendirildiğini belirtti. Bakan, uçağın güvenli bir şekilde yerleşim alanına iniş yaptığını vurguladı.

"Bugün, Vistara Havayolları'na ait VTI027 sefer sayılı Mumbai-Frankfurt uçuşunu gerçekleştiren uçağın tuvaletinde bomba tehdidi içerikli bir not bulundu. İhbar sonrası, ekipler hemen harekete geçti ve uçak Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcu ve mürettebatımız sağ salim tahliye edildi," dedi.

Güvenlik Önlemleri ve Arama Çalışmaları

Havaalanında gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını aktaran Yerlikaya, "2 bomba imha uzmanı ve 1 arama köpeği uçak içinde arama yapmaktadır. AFAD, itfaiye, sağlık, emniyet, UMKE ve DHMİ ekipleri de burada hazır bulunuyor," ifadelerini kullandı.

Son olarak, Bakan Yerlikaya, Erzurum Havaalanı'na saat 21.00’a kadar acil durum nedeniyle iniş ve kalkışlara izin verilmediğini duyurdu.

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