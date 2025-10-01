Bakan Yerlikaya'dan Yahya Barzak için başsağlığı: 'Gerçeği susturamayacaksınız'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazze'de yaşamını yitiren TRT muhabiri Yahya Barzak için başsağlığı mesajı yayımladı, saldırıları 'insanlık suçu' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 13:11
İçişleri Bakanı, Gazze saldırısında hayatını kaybeden gazeteci için tepki gösterdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren gazeteci Yahya Barzak için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada İsrail'in sadece çocukları ve kadınları değil, gerçeğin peşindeki gazetecileri de hedef aldığını vurguladı.

Yerlikaya mesajında, "Gazeteci kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamı ali olsun." ifadelerini kullandı ve saldırıları şöyle niteledi:

"Gerçekleri karartmaya yönelik tüm bu saldırılar bir insanlık suçudur ama gerçeği susturamayacaksınız."

Yerlikaya, sözlerini "Kalemden, kameradan, mazlumun sesinden korkan bir devlet, zalimliğin zirvesindedir." diyerek sürdürdü. Mesajında ayrıca Gazze'de TRT için görev yapan Yahya Barzak'ın şehit edildiğini belirtti.

