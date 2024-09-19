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Bakan Yerlikaya Diyarbakır'da Gazilerle Buluştu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Diyarbakır'da gazilerle buluşarak güvenlik ve birliğe dair önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 21:45
Bakan Yerlikaya Diyarbakır'da Gazilerle Buluştu

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Güçlü Mesajlar

Bakan Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikte gazi ve gazi yakınlarıyla bir araya gelerek, terörle mücadelede kararlılık ve birlik vurgusu yaptı.

Diyarbakır'da Gazilere Saygı

Merkez Kayapınar ilçesindeki bir otelde gerçekleşen programda konuşan Yerlikaya, "Milletimizin birliği ve beraberliğine kast eden terör örgütleri ile uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenliyoruz." dedi.

Gazilik Ruhu ve Tarihsel Süreç

Bakan, konuşmasında, ecdadımızın yüzyıllardır bu toprakları nasıl vatan haline getirdiğini anlatarak, "Dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitlik bulunuyor. Şehitlik ve gazilik, en yüce makamlardır." şeklinde ifade etti.

Askerlerimize Selam ve Destek

Yerlikaya, askerlere ve güvenlik güçlerine destek vererek, "Allah hepinizden razı olsun. Vatanın birliği ve huzuru için görev yapıyoruz." diyerek, milletin desteğinin önemine değindi.

Vali Zorluoğlu'ndan Şükran Dolu Sözler

Etkinlikte bulunan Vali Murat Zorluoğlu, gazilere ve şehitlere olan minnetini dile getirirken, "Allah ayağınıza taş değdirmesin" diyerek, askerlerin moraline katkı sağladı.

8 Yaşındaki Narin Güran'ın Soruşturması

Program sonrası gazetecilerin, 8 yaşında hayatını kaybeden Narin Güran’ın soruşturmasına ilişkin sorularına Yerlikaya, "Adalet tecelli edecek. Bunun için endişeniz olmasın."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 4), Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir otelde...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 4), Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir otelde düzenlenen programda, gazi ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 4), Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir otelde...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 4), Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir otelde düzenlenen programda, gazi ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 4), Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir otelde...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 4), Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir otelde düzenlenen programda, gazi ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi.

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