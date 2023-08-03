Bakan Yerlikaya duyurdu: 172 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleye dair önemli bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından duyurulan açıklamada, son 2 ayda toplam 29.032 operasyonun gerçekleştirildiği belirtildi. Bu operasyonlar sonucunda 127 teröristin öldürüldü, yaralandı ya da teslim oldu ve etkisiz hale getirildi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması, güvenlik güçlerinin teröristlere karşı yürüttüğü kararlı mücadeleyi ve başarılarını vurguluyor. Terörle mücadelede alınan bu sonuçların, ülkenin huzur ve güvenliği için büyük bir önem taşıdığı belirtiliyor. Halkın güvenliği ve terörle mücadele konusunda gösterilen çaba ve başarılar, toplum tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Ancak, güvenlik güçlerinin çalışmalarının devam edeceği ve teröristlere karşı kararlılıkla mücadele edileceği vurgulanıyor.





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması, terörle mücadeledeki kararlılık ve başarının altını çiziyor. 29.032 operasyonun gerçekleştirilmesi, terörle mücadeledeki yoğun ve sürekli çabaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Güvenlik güçlerinin özverili çalışmaları, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve terör faaliyetlerinin önlenmesi açısından büyük bir önem taşıyor.

Özellikle terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla 127 teröristin etkisiz hale getirilmiş olması, ülkenin güvenlik güçlerinin ne denli etkin bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Halkın güvenliği ve toplumun huzuru için gösterilen bu çabalar, terörle mücadelede önemli bir kilometre taşı olarak nitelendiriliyor.

Ancak, terörle mücadele sürecinin hala devam ettiği ve teröristlere karşı mücadelenin kesintisiz şekilde sürdürüleceği vurgulanıyor. Terör örgütlerinin hala aktif olduğu ve güvenlik tehdidinin devam ettiği göz önünde bulundurularak, güvenlik güçlerinin kararlılıkla çalışmaya devam edeceği belirtiliyor.