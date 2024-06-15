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Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 milyon 675 bin araç denetlendi, 467 bin araca işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6-14 Haziran tarihlerinde 2 milyon 675 bin aracın denetlendiğini ve 467 bin araca işlem yapıldığını duyurdu. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.06.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 10:10
Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 milyon 675 bin araç denetlendi, 467 bin araca işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşım platformu X hesabından yaptığı açıklamada, 6-14 Haziran tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 2 milyon 675 bin 510 aracın kontrol edildiğini belirtti. Bu denetimler sonucunda, 467 bin 78 araç ve sürücüye çeşitli nedenlerle işlem yapıldı.

DENETİMLERİN KAPSAMI GENİŞ TUTULDU

Denetimlerde özellikle hız ihlalleri, araç muayenesi, emniyet kemeri kullanımı, sürücü belgeleri ve zorunlu mali sorumluluk sigortası gibi konulara odaklanıldı. Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, “Hızını düşür, yolun sonu bayram olsun.” mesajıyla sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti.

Trafik denetimlerinde, hız ihlali yapan 124 bin 184 sürücüye işlem yapıldı. Bu sürücüler, trafik güvenliğini tehlikeye atmamak adına kurallara uyulmasının önemine dikkat çekildi.

Periyodik araç muayenesini yaptırmamış 27 bin 26 araç tespit edildi. Ayrıca, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 359 araca da işlem uygulandı. Bakan Yerlikaya, bu kontrollerin trafik güvenliği için kritik olduğunu vurguladı.

EMNİYET KEMERİ VE SÜRÜCÜ BELGESİ KONTROLLERİ

Emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 746 sürücüye ve sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 76 kişiye işlem yapıldı. Emniyet kemerinin hayat kurtarıcı olduğu gerçeği bir kez daha hatırlatıldı.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti (çakar) bulunan cihazları mevzuata aykırı şekilde kullanan 296 sürücüye de işlem yapıldı. Bu tür cihazların yalnızca izin verilen araçlarda kullanılabileceği belirtildi.

TRAFİK KURALLARINA UYMA ÇAĞRISI

Bakan Yerlikaya, trafik kurallarına uymanın, aşırı hız yapmamanın ve emniyet kemeri kullanımının ihmal edilmemesinin önemine dikkat çekti. “Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.” ifadesini kullanan Yerlikaya, tüm sürücüleri kurallara riayet etmeye çağırdı.

Bu kapsamlı denetimlerle trafik güvenliğinin artırılması hedeflenirken, sürücülerin kurallara uyması gerektiği bir kez daha vurgulandı

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