Bakan Yerlikaya duyurdu: 2023 yılında terörle mücadelede bin 22 terörist öldürüldü

Ali Yerlikaya: 2023'te 1.022 terörist etkisiz hale getirildi

2023 yılı, Türkiye’nin terörle mücadelede önemli bir dönüm noktası oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamalarına göre, geçen yıl terör örgütü PKK/KCK’ya karşı 32 bine yakın operasyon düzenlendi ve bu operasyonlar sonucunda bin 22 terörist etkisiz hale getirildi.



Bakan Yerlikaya, terörle mücadeledeki bu başarıyı, AK Parti hükümetlerinin ve İçişleri Bakanlığı’nın durmadan, duraksamadan yürüttüğü kararlı mücadeleye bağladı. Bu mücadele, terörün her türüne karşı yürütülüyor; bölücü terör örgütü PKK, hain FETÖ ve sol terör örgütleri.

2023 yılında, terör örgütüne tüm zamanların en düşük katılımı olan 56 kişi kaydedildi. Şiddet içerikli terör eylemi sayısı 95’e düştü. Kırsalda 27 bin 335, şehirlerde ise 4 bin 659 operasyon düzenlendi. Bu operasyonların neticesinde bin 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca, son bir yılda 585 organize suç örgütü çökertildi ve 106 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu. Bu, Türkiye’nin sadece terörle değil, aynı zamanda organize suçlarla da kararlı bir şekilde mücadele ettiğini gösteriyor.

Bakan Yerlikaya’nın vurguladığı bir diğer önemli konu ise uyuşturucu madde kaçakçılığı. Son bir yılda toplam 128 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.