Bakan Yerlikaya Duyurdu: Bahis ve Şans Oyunlarına 10 İlde Eş Zamanlı Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bahis ve şans oyunlarına yönelik kanuna aykırı faaliyetlerde bulunan ve suç gelirlerini aklama suçlarına karışan 52 kişinin İzmir merkezli 10 ilde düzenlenen "Sibergöz-7" operasyonuyla yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, alt liglerde forma giyen 2 futbolcunun da bu suç örgütünde panel ve para yöneticisi olarak görev aldıklarının belirlendiğini söyledi.

Sibergöz-7 Operasyonuyla Suç Örgütü Çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik olarak İzmir merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Sibergöz-7" operasyonu hakkında bilgi verdi. Yerlikaya, operasyonda 52 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 2'sinin alt liglerde oynayan futbolcular olduğunu açıkladı.

Yerlikaya, operasyonun İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapıldığını belirtti. Yerlikaya, operasyonda 10 ilde 61 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendiğini, 52 şüphelinin yakalandığını, 9 şüphelinin ise arandığını kaydetti.



