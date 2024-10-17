Bakan Yerlikaya, Eskişehir'de Suç Oranlarını Açıkladı

Bakan Yerlikaya, Suç Oranlarındaki Düşüşü Duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eskişehir'deki "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nda, 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de mal varlığına karşı işlenen suçların %30, kişilere karşı işlenen suçların ise %4 oranında azaldığını belirtti.

Suç Oranlarındaki Azalma

Yerlikaya, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 2023'ün ilk 9 ayında, Türkiye genelinde kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta olay sayısının %3,6, Eskişehir'de ise %7,2 düştüğünü ifade etti. "İçişleri Bakanlığı olarak amacımız, suçları önlemek, failleri yakalamak ve adalete teslim etmektir. Bu süreçte Eskişehir'deki başarı oranımız, Türkiye ortalamasından daha yüksektir." dedi.

Suç Aydınlatma Oranı

Türkiye genelinde suçların aydınlatılma oranı %97,7 iken, Eskişehir'de bu oran %94,2 olarak kaydedildi. Bakan Yerlikaya, bu noktada suç oranlarını daha da düşürmek için çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Hırsızlık Vakaları

Hırsızlık olayları ile ilgili de önemli bilgiler veren Yerlikaya, "Evden hırsızlık %65, otodan hırsızlık %29, motosiklet hırsızlığı %67 oranında azalma gösterdi. Genel manada hırsızlık vakalarında yaklaşık %50'lik bir düşüş sağladık." diye konuştu.

Aranan Kişilerin Yakalanması

Yılın 9 ayında, Eskişehir'de 1929 kişinin yakalandığını ifade eden Yerlikaya, bu kişilerden 331’inin hırsızlık, 53’ünün cinsel suçlar ve 173’ünün narkotik suçlardan arandığını belirtti. Ayrıca, 820 kişinin bir gün içerisinde Türkiye genelinde yakalandığı bilgisini paylaştı.

Uyuşturucu ile Mücadele

Kayıtlı verilere göre, 4 Haziran 2023 ile 15 Ekim 2024 tarihleri arasında 166,5 ton uyuşturucu ele geçirildiğini açıklayan Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Toplantıya Katılan İsimler

Toplantıya, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, Vali Aksoy ile yapılan görüşmelerde ildeki çalışmalar hakkında bilgi alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Eskişehir'de, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Eskişehir'de, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.