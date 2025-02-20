Bakan Yerlikaya, Jandarma Personeline Bere Ören Kadınlara Teşekkür Etti

Bakan Yerlikaya'dan Anlamlı Teşekkür

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma personeli için bere ören iki kıymetli kadına duyduğu minneti sosyal medya üzerinden paylaştı. Yalova Valisi Hülya Kaya’nın yaptığı paylaşımı alıntılayan Yerlikaya, bu bere iletiminin önemli bir anlam taşıdığını vurguladı.

Kıymetli El Emeği

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, Selma ve Sebahat adlı iki kadının ördüğü berelerin jandarma personeline teslim edildiğini duyururken, “Kıymetli Selma ve Sebahat teyzelerim. El emeğiniz, göz nurunuz olan bereleriniz evlatlarımıza ulaştı” ifadelerini kullandı. Bu düşüncenin duygusal bir bağ yarattığını belirten Bakan, “Anne yüreğinizden kopup gelen bu ince düşünceniz hepimizi duygulandırdı. Sizin dualarınız bize güç veriyor. Ellerinizden öpüyorum. Allah sizlerden razı olsun.” diyerek teşekkürlerini iletti.

Jandarma ile Kadınlar Arasındaki Bağ

Paylaşımın devamında, jandarma personelinin bereleri ören kadınları ziyaretine ve üs bölgesinde bereleri kullanan personelle yapılan telefon görüşmelerine ilişkin bir video da paylaşıldı. Bu anlar, toplumun en güzel yanlarını gözler önüne sererek dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlatmış oldu.