Bakan Yerlikaya, Konya'daki Bayramlaşma Programında Önemli Açıklamalarda Bulundu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bayramlaşma Programında Konuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da düzenlenen bayramlaşma programında önemli açıklamalarda bulundu. Bayramlaşma etkinliğinde Konya Valisi İbrahim Akın ve il protokolü ile beraber bulunan Yerlikaya, tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı ve huzur dileklerini iletti.

Yasa Dışı Gösterilere Dikkat!

Bakan Yerlikaya, yaptığı konuşmada, yasa dışı eylemlere karşı emniyet teşkilatının gösterdiği özveriye vurgu yaparak, "158 kahraman polis memurumuz görevini yaparken yaralandı. Biz huzur için 7/24 görev başındayız" dedi. Ayrıca, demokratik haklar konusuna da değinen Yerlikaya, güvenliğin sağlanmasının yanında kanunlara uygun hareket edilmesinin önemini vurguladı.

2024 Seçimleri ve Toplantı İzinleri

Yerlikaya, 2024 yılında gerçekleştirmeyi planlayan mitinglerle ilgili olarak Valilikten alınan izinlere de dikkat çekti. "Miting yapmak isteyenlerin %96'sına izin verdik" diyen Bakan, yasalara uygun şekilde gerçekleştirilen etkinliklerin önemini yineledi.

Demokrasi ve Siyasi Rekabet

Bakan Yerlikaya, demokrasiye ve sandığa olan inancının tam olduğunu belirtirken, son zamanlarda gündemde olan boykot çağrılarını da eleştirdi. Siyasi rekabetin, sosyal bölücülüğe yol açmaması gerektiğinin altını çizdi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

İçişleri Bakanı, tüm siyasi partilerin Türkiye'nin bekası için çalışması gerektiğini belirtirken, bu süreçte güzel ahlak ve kararlılığı vurguladı. "23 yıllık duruşumuzla bu ülkeye ve millete yakışan siyaseti öğretmeye devam edeceğiz" dedi.

Bayramlaşma programında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız gibi isimler de konuşmalar yaparak, teşkilat mensupları ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik ettiler.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 3), Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programında Konya Valisi İbrahim Akın (sağ 2), il protokolü AK Parti Konya teşkilatı mensuplarıyla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 3), Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programında Konya Valisi İbrahim Akın (sağ 2), il protokolü AK Parti Konya teşkilatı mensuplarıyla bir araya geldi.