Bakan Yerlikaya, Macaristan İçişleri Bakanı Pinter ile Güvenlik Görüşmesi Yaptı

İçişleri Bakanı Yerlikaya ve Pinter Görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmeler, Budapeşte Süreci 7. Bakanlar Konferansı kapsamında Macaristan'da yapıldı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Heyetler arası görüşmemizi yaptık. Başta güvenlik ve düzensiz göçle mücadele konuları olmak üzere bakanlıklarımız arasındaki işbirliğini değerlendirdik." diyerek toplantının içeriğine vurgu yaptı.

Her iki bakanlık, işbirliklerini güçlendirmek ve bu kritik konularda ortak çözümler üretmek amacında.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (solda), Budapeşte Süreci 7. Bakanlar Konferansı için bulunduğu Macaristan’da Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter (sağda) ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (solda), Budapeşte Süreci 7. Bakanlar Konferansı için bulunduğu Macaristan’da Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter (sağda) ile bir araya geldi.