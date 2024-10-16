Bakan Yerlikaya Malatya'daki Depremzedeleri Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Malatya Ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya’da 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından esnafa ve vatandaşlara destek ziyaretinde bulundu. Bu ziyaret, afet sonrası oluşan yaraların sarılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Esnaf ve Vatandaşlarla Buluşma

Bakan Yerlikaya, Malatya'nın İnönü Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret ederek, burada bulunan esnaflarla bir araya geldi. Depremden etkilenen iş sahipleriyle sohbet eden Yerlikaya, geçmiş olsun dileklerini iletti ve sorunlarını dinledi.

Valilik ve Belediye Ziyareti

Daha sonra, Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bakan Yerlikaya, Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile bir araya gelerek, deprem sonrası alınan önlemler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın bu ziyareti, Malatya'daki depremzedelere moral ve destek olma amacı taşımaktadır.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Malatya'da depremden etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Malatya'da depremden etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Malatya'da depremden etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Malatya'da depremden etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Malatya'da depremden etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Malatya'da depremden etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Malatya'da depremden etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.