Bakan Yerlikaya'nın Şehit Polis Memuru için Taziye Mesajı

Bakan Yerlikaya'dan Taziye Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında şehit olan polis memuru Ogün Yürümez için başsağlığı diledi.

Kaza ve Şehitlik Durumu

İETT otobüsünün çarpması sonucunda şehit olan Yürümez için sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşan Bakan Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya’nın Açıklamaları

Yerlikaya, açıklamasında, "İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ogün Yürümez, Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasına müdahale esnasında İETT otobüsünün çarpması sonucu olay yerinde şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun." dedi.