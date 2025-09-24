Bakan Yerlikaya, Pakistanlı Bakan Talal Chaudhry ile Görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pakistanlı Bakan Talal Chaudhry ile bakanlıkta bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 13:11
İki bakan bakanlıkta bir araya gelerek işbirliğini ele aldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrolden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ve beraberindeki heyeti bakanlıkta misafir etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrolden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ve beraberindeki heyeti bakanlığımızda misafir ettik. Sayın Bakan ile bakanlıklarımız arasındaki işbirliği konularını ele aldık. Sayın Bakana ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağda), Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrolden Sorumlu Devlet...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağda), Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrolden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry (solda) ile Bakanlıkta bir araya geldi.

