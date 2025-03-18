Bakan Yerlikaya, Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Önemli Toplantı Düzenledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahipsiz hayvanlara yönelik önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 15:40
Bakan Yerlikaya, Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Önemli Toplantı Düzenledi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sahipsiz Hayvanlar İçin Toplandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanması, sahipsiz hayvanlar ve bakımevleri konularını ele alan önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı Detayları ve Katılımcılar

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, dün gece bakan yardımcıları, ilgili birim amirleri ve 51 vali ile video konferans toplantısı düzenlendiğini belirtti. Toplantının temel amacı, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve sahipsiz hayvanların durumu ile bakımevleri konusunu görüşmekti.

Sahipsiz Hayvanların Durumu ve Gelecek Planları

Yerlikaya, sahipsiz hayvanların toplanması, bakımevlerine yerleştirilmesi ve sağlık bakımlarının yapılması süreçlerini titizlikle takip ettiklerini vurguladı. Kendisi, "Müfettişlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçteki konuları yasalarımız, medeniyet değerlerimiz ve vicdani duruşumuzla hep birlikte çözeceğiz," ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ardahan'da Hafif Ticari Araç Yayaya Çarptı: 26 Yaşındaki Metin Fidan Hayatını Kaybetti
2
Kayseri'de Silahlı Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
3
Antalya'da Şehit Ailelerine ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası Verildi
4
Edirne'de El Bab Gazisine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Takdim Edildi
5
Çanakkale Şehitleri Şam'da Anıldı
6
Yunanistan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü Töreni Düzenlendi
7
İstanbul'da Taksicilere Yönelik Dolandırıcılık Operasyonu: 26 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı