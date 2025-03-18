Bakan Yerlikaya, Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Önemli Toplantı Düzenledi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sahipsiz Hayvanlar İçin Toplandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanması, sahipsiz hayvanlar ve bakımevleri konularını ele alan önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı Detayları ve Katılımcılar

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, dün gece bakan yardımcıları, ilgili birim amirleri ve 51 vali ile video konferans toplantısı düzenlendiğini belirtti. Toplantının temel amacı, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve sahipsiz hayvanların durumu ile bakımevleri konusunu görüşmekti.

Sahipsiz Hayvanların Durumu ve Gelecek Planları

Yerlikaya, sahipsiz hayvanların toplanması, bakımevlerine yerleştirilmesi ve sağlık bakımlarının yapılması süreçlerini titizlikle takip ettiklerini vurguladı. Kendisi, "Müfettişlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçteki konuları yasalarımız, medeniyet değerlerimiz ve vicdani duruşumuzla hep birlikte çözeceğiz," ifadelerini kullandı.