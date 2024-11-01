Bakan Yerlikaya, Şanlıurfa'daki Güvenlik Toplantısında Vurguladı: 'Devlet Herkesin Devletidir'

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Şanlıurfa'daki Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da düzenlenen güvenlik toplantısında önemli mesajlar verdi. Toplantıda, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu topraklarda yaşayan her bir vatandaşımızın devletidir. Cumhuriyet, Türk'ün de Kürt'ün de ortak değeridir" şeklinde konuştu.

Türk Milletinin Birliği

Bakan Yerlikaya, Türk milletinin desteğiyle her türlü zorluk ve belanın üstesinden geldiklerini vurguladı. Türkiye'nin destansı geçmişini hatırlatarak, geleceğe güvenle yürüdüklerini ifade etti.

İçişleri Bakanı, "PKK gibi taşeron örgütler Türkiye'nin gücünü hazmedemeyenlerin oyunudur. Bu gruplar, bu topraklarda yaşayan herkesin düşmanıdır ve milletimizin birliğini hedef alır" dedi.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele

Bakan Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı" ile huzur dolu bir döneme girmeyi taahhüt ettiklerini belirterek, bu huzurun sağlanmasında herkesin sorumluluğu bulunduğunu vurguladı. Göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalara değinen Yerlikaya, mobil göç noktalarında toplam 86 bin 836 sorgu yapıldığını ve 809 düzensiz göçmenin tespit edildiğini belirtti. Ayrıca, Şanlıurfa'da 149 operasyonda 122 göçmen kaçakçısının tutuklandığını açıkladı.

Asayiş ve Güvenlik Çalışmaları

Yerlikaya, son bir yıl içinde Şanlıurfa'daki asayiş ve güvenlik konularında kaydedilen başarıların önemine dikkat çekti. Geçen yıla göre olayların aydınlatılmasında yüzde 96,7 başarı sağlandığını ifade ederek, bu konuda emeği geçen tüm güvenlik personeline teşekkür etti.