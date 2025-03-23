Bakan Yerlikaya: Saraçhane'de Gösterilerde Üzerine Asit Atılan Polis Memuru Var

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Saraçhane'deki gösterilerde bir polise asit atıldığını duyurdu ve sokak çağrısı yapanları uyardı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 03:57
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 04:01
Bakan Yerlikaya: Saraçhane'de Gösterilerde Üzerine Asit Atılan Polis Memuru Var

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Önemli Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Saraçhane bölgesinde gerçekleştirilen gösterilerde bir polis memurunun üzerine asit atıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu olayla ilgili sert uyarılar da yer aldı.

Sokak Çağrısı Yapanlara Uyarı

Bakan Yerlikaya, gösterilere yönelik yaptığı açıklamada, "Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler." ifadelerini kullanarak, toplum güvenliğini tehdit eden her türlü davranışa karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Yerlikaya, gösteriler sırasında olayın yaşandığına dair bir polis memurunun üniformasını da paylaşarak, "Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz." dedi. Polis memurlarının, ülkenin güvenliğinin teminatı olduğuna dikkat çeken bakan, onların görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları zorluklara da değindi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin bu gece Saraçhane'de düzenlenen gösterilerde üzerine asit atılan bir polis memurunun üniformasını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin bu gece Saraçhane'de düzenlenen gösterilerde üzerine asit atılan bir polis memurunun üniformasını paylaştı.

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