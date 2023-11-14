Bakan Yerlikaya Sarallar çetesinin fişini çekti

Bakan Ali Yerlikaya son hızıyla operasyonlarına devam ediyor. Sarallar çetesi çökertildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SUÇ ÖRGÜTÜ SARALLAR ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya suç örgütleriyle ilgili operasyonlarını sürdürüyor. Sarallar Grubu'nun çökertildiğini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Ali Yerlikaya şu sözlere yer verdi; 'İstanbul ilinde düzenlenen Kafes Operasyonlarıyla liderliğini Özgür Saral'ın yaptığı Sarallar isimli organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda örgüt liderlerinin de içinde olduğu 24 şahıs yakalandı. Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkın huzurunu bozanlara hayatı dar etmeye devam edeceğiz.





İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığımızın ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz liderliğini Özgür Saral'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve İzmir illerinde eş zamanlı Kafes Operasyonu yapıldı. Örgütün İstanbul Esenyurt'ta ev sahibi ve kiracıları tehdit edip yağmalama yaptığı, kendilerinden şikayetçi olan site sakinlerine ve özel güvenlik görevlilerini darp ettiği, yabancı uyruklu şahıslara yağma işlemi yaptığı, sitedeki mülk sahiplerinin rıza ve bilgisi olmadan sahte evrak düzenleyip başka şahıslara kiraladığı, site içindeki evden hırsızlık suçu yapıldığı, eğlence mekanlarına silahlı saldırı düzenleyip kasten öldürmeye teşebbüs edip genel güvenliği kasten tehlikeye soktuğu, site sakinlerini tehdit edip fuhuş yaptıkları, Sarıyer ve Beyoğlu ilçelerinde silahlı yaralamaya teşebbüs suçu işledikleri tespit edildi.'