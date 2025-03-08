Bakan Yerlikaya: 'Şiddet Mağduru Her Kadının Gözyaşı Bizim İçin Zul'tur'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında önemli mesajlar verdi.

Kars'ta Önemli Bir İftar Programı

Bakan Yerlikaya, Kars Polisevi'nde düzenlenen etkinlikte, "Şiddet mağduru tek bir kadın dahi olsa gözünden akacak bir damla gözyaşını kendimize zul olarak addediyoruz." diyerek, kadınlara verdikleri önemi vurguladı.

Ebul Hasan Harakani'den İfadeler

Yerlikaya, konuşmasında Ebul Hasan Harakani Hazretleri'nin "Gönüller sultanı 'Her kim bu dergaha gelirse ekmeğini verin. Dinini ve inancını sormayın.'" sözlerini hatırlatarak, bu değerlerin toplumu bir arada tutan unsurlar olduğuna değindi.

Kadınların Önemi ve Tarihdeki Rolü

Bakan, kadınların bu vatanın en kıymetli varlıkları olduğunu belirterek, "Nasıl ki kadınlar tarih boyunca kurduğumuz her devletin mayasında oldularsa, İstiklal mücadelemizin de en ön cephesinde yine hep onlar vardı." dedi.

Medinin Değeri ve Kadın Hakları

Yerlikaya, İslam medeniyetinde kadının onurlu bir yere sahip olduğunu vurgulayıp, Hazreti Hatice örneğini vererek, "Kadınların haklarını gözetin" mesajını aktardı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı'nın kadınlara hak ettiği değeri verme vurgusuna da dikkat çekti.

Geleceği Kadınlarla İnşa Etmek

Bakan, kadınların potansiyellerinin harekete geçmesiyle kalkınma ve demokrasi alanında başarıya ulaşılabileceğini ifade etti. Şiddetle mücadelede sıfır tolerans prensibi ile hareket ettiklerini belirten Bakan, "Kadına karşı şiddetle mücadelede, bir kadının huzurlu olması, geleceğimiz olan çocukların huzurunu da sağlar." diye konuştu.

Kars Polisevi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuşma yaptı.

Kars Polisevi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuşma yaptı.