Bakan Yerlikaya, Suriye'li Mevkidaşını Kabul Etti

Bakan Yerlikaya, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Salih'i Ağırladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih'i bakanlıkta kabul etti. Ziyaret sırasında, iki bakan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.

İşbirliği ve Bilgi Paylaşımı

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Salih ve beraberindeki heyetin bakanlıkta misafir olduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya, "Sayın Bakan ve heyetiyle afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliği, kapasite geliştirme ve tecrübe paylaşımı olanaklarını değerlendirdik. Sayın Bakan'a ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağda), Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih'i kabul etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağda), Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih'i kabul etti.